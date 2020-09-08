Sivas'ta Jandarma operasyonları - Son Dakika

Sivas'ta Jandarma operasyonları
Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda esrar ve kaçak sigara ele geçirilirken, 16 şüpheli şahıs yakalandı.
Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda esrar ve kaçak sigara ele geçirilirken, 16 şüpheli şahıs yakalandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 8 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 8 kez de 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Kaçak Sigara olmak üzere toplam 16 olay meydana geldi. Meydana gelen bu olaylarda 130 gram kubar esrar, 20 gram toz esrar, 400 gram reçine esrar ve bin 420 adet paket kaçak sigara ele geçirildi. Aynı zamanda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalarda 16 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sev edildi. - SİVAS
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