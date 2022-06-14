Sivas'ta jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sivas'ta jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ardından, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve beraberindeki jandarma personeli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tataroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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