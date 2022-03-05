Sivas'ta jandarmalar "HAYDİ" tanıtımı için doğada yürüdü - Son Dakika

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını tanıtmak amacıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gezengözler Doğa Koruma, Dağcılık ve Spor Kulübü üyeleri, HAYDİ uygulamasının tanıtımı amacıyla Kızılkavraz köyü mevkisinde bulunan 1758 rakımlı Gezengözler Tepesi zirvesine 12 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Jandarmalar, kulüp üyelerini HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirdi.