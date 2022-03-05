Sivas'ta jandarmalar "HAYDİ" tanıtımı için doğada yürüdü - Son Dakika
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Sivas'ta jandarmalar "HAYDİ" tanıtımı için doğada yürüdü

05.03.2022 16:48
Sivas'ta jandarmalar "HAYDİ" tanıtımı için doğada yürüdü

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını tanıtmak amacıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını tanıtmak amacıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gezengözler Doğa Koruma, Dağcılık ve Spor Kulübü üyeleri, HAYDİ uygulamasının tanıtımı amacıyla Kızılkavraz köyü mevkisinde bulunan 1758 rakımlı Gezengözler Tepesi zirvesine 12 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Jandarmalar, kulüp üyelerini HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirdi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta jandarmalar 'HAYDİ' tanıtımı için doğada yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta jandarmalar "HAYDİ" tanıtımı için doğada yürüdü - Son Dakika
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