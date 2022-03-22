Sivas'ta jandarmalar özel öğrencilerle pasta kesip, oyun oynadı - Son Dakika

Sivas'ta jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri bir anaokulundaki özel öğrencilerle pasta kesti.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, özel öğrencilerin eğitim gördüğü Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.
Çoğunluğu kadın personelden oluşan jandarma ekipleri, aralarında down sendromlu çocukların da bulunduğu öğrenciler için çeşitli sürprizler hazırladı.
Ziyarette öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan jandarma, pasta da kesti.
Kaynak: AA
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