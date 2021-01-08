Sivas'ta kaçak avlanan 4 kişiye 12 bin 140 lira ceza kesildi - Son Dakika

Sivas'ta kaçak avlanan 4 kişiye 12 bin 140 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde av koruma kontrol faaliyeti yaptı.

Ekipler, kırsal alanda gece projektör kullanarak tavşan avlayan 4 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 12 bin 140 lira idari para cezası uygulandı, avda kullanılan yarı otomatik tüfeğe ve projektörlere el konuldu.