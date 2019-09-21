Sivas'ta kaçak bıldırcın avı
1 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaçak bıldırcın avlayan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:14 Kaynak: AA
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaçak bıldırcın avlayan kişi yakalandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tecer genel avlağında yasa dışı bıldırcın avlayan bir kişiyi suçüstü yakaladı.
Yakalanan kişiye idari para ve tazminat cezası uygulandı, avda kullandığı yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu.
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