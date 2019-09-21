Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kaçak bıldırcın avı
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Sivas'ta kaçak bıldırcın avı

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaçak bıldırcın avlayan kişi yakalandı.

Sivas'ta kaçak bıldırcın avı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaçak bıldırcın avlayan kişi yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tecer genel avlağında yasa dışı bıldırcın avlayan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan kişiye idari para ve tazminat cezası uygulandı, avda kullandığı yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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