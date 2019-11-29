Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi
Son Dakika Güncel Sivas'ta kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

6 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Sivas'ta kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, değişik markalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 88 cep telefonu bataryası, 25 tablet camı, 466 cep telefonu ekran camı, 364 cep telefonu arka kapağı, 641 cep telefonu ekranı ve 145 cep telefonu kasası bulundu.

Mahkeme kararına istinaden kaçak cep telefonu aksesuarlarına el koyan polis ekipleri, iş yeri çalışanı 5 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Polis, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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