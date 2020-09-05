Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamitin patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamitin patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. İddiaya göre, merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında Veysel S. (46), arkadaşları R.Y, B.A, R.Ö. ve E.Ç. ile define aramak için araziye çıktı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları sırada dinamitin patlaması sonucu Veysel S. ile B.A. ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Veysel S, Karaçayır köyü yakınlarında yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan B.A. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Patlama sonrası kaçan şüpheliler R.Y, R.Ö. ve E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ovacık, Sivas, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:33 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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