Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçak Saat Operasyonu

Sivas'ta Kaçak Saat Operasyonu

13 dakika önce

Sivas'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla sokulan, ünlü markaların taklidi 308 kol saati ele geçirildi.

Sivas'ta Kaçak Saat Operasyonu, System.String[]
Sivas'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla sokulan, ünlü markaların taklidi 308 kol saati ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolunun uygulama noktasında F.T. yönetimindeki bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste arama yapan polis, kilitli servis dolabının arka kısmına gizlenmiş yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan ünlü markaların sahtesi 308 kol saati buldu.

Otobüs şoförü F.T. hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:48 Kaynak: AA

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