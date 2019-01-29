Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince il merkezinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 bin 600 paket kaçak sigara geçirildi.

Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince il merkezinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 bin 600 paket kaçak sigara geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gümrük kaçağı sigaraları yasa dışı yollardan sokarak doğu illerinden batı illerine naklini sağlayan araç ve şahıs üzerine yapılan çalışmalarda il merkezinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem yapıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Araç, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin, Otomotiv Sektöründe Kullanılan Eksantrik Milleri Sivas'tan Almaya Başladı Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor

Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:28:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]