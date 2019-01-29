Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu
56 dakika önce
Sivas'ta polis ekiplerince 5 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sivas
'ta polis ekiplerince 5 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente gümrük kaçağı sigara getirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı. İl merkezinde durdurdukları bir araçta arama yapan polisler, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 5 bin 600 paket sigara gele geçirdi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:48 Kaynak: AA
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