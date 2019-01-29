Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu

56 dakika önce

Sivas'ta polis ekiplerince 5 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince 5 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente gümrük kaçağı sigara getirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı. İl merkezinde durdurdukları bir araçta arama yapan polisler, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 5 bin 600 paket sigara gele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Polis, Sivas, Güncel
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