Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde 650 paket gümrük kaçağı sigara geçirildi.
Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde 650 paket gümrük kaçağı sigara geçirildi.
İmranlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İran
'dan İstanbul
'a giden bir yolcu otobüsünü ilçe girişinde durdurdu.
Otobüsün bagajında arama yapan polis ekipleri yolculardan A.K'nin valizinde 650 paket kaçak sigara buldu.
Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, sigaralara el konuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:25 Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi
İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Türkeş'in Evi Müzeye Dönüştürülecek