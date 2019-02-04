Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 650 paket gümrük kaçağı sigara geçirildi.

Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde 650 paket gümrük kaçağı sigara geçirildi.

İmranlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İran'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü ilçe girişinde durdurdu.

Otobüsün bagajında arama yapan polis ekipleri yolculardan A.K'nin valizinde 650 paket kaçak sigara buldu.

Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, sigaralara el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:25 Kaynak: AA

İmranlı, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi

İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Türkeş'in Evi Müzeye Dönüştürülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:36:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]