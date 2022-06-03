İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan kara yolu polis uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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