Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

03.06.2022 20:38
Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sivas'ta bir araçta yapılan aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas'ta bir araçta yapılan aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan kara yolu polis uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı Sivas'ta gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi Sivas'ta gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi
Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:48 Fotoğraf çekmek isteyen turist dereye düştü! Ekipler arama başlattı
20:45 Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları 15-18 Haziran'da alınacak
20:25 Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü
20:11 Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi
19:42 İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
19:19 Geri sayım başladı! Kuşadası Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapacak
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 20:54:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement