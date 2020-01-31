Sivas'ta kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Sivas'ta kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Sivas'ta kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine idari para cezası uygulandı.

Sivas'ta kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Sivas'ta kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik "Duman-9" operasyonunu gerçekleştirdi.

İl genelinde eş zamanlı düzenlenen ve 51 iş yerinin denetlendiği operasyonlara 48 ekip ve 103 polis katıldı.

Merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde 74 kutu boş makaron, 396 dal dolu makaron ve 45 kilo 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Denetimlerde 1 iş yeri sahibine belgesiz satış yapmaktan, 4 iş yeri sahibine ise kanuna aykırı tütün satışı yapmaktan 17 bin 864 lira idari para cezası uygulandı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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