Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

18 dakika önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 24 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 31 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan 29 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Jandarma, Sivas, 3. Sayfa
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