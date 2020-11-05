Sivas'ta kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Sivas'ta kaçakçılık operasyonu

05.11.2020 12:05
Sivas'ta kaçakçılık operasyonu, System.String[]

SİVAS'ta, bir işyerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak telefon yedek parçası ele geçirildi.

SİVAS'ta, bir işyerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak telefon yedek parçası ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde arama yaptı. Aramada kaçak 670 şarj aleti seti, 133 oyun konsolu, 1723 cep telefonu şarj kablosu, 1614 cep telefonu şarj adaptörü, 538 cep telefonu bataryası,1551 cep telefonu arka kapağı, 34 tablet ekranı, 54 tablet ön camı, 32 kulaklık, 129 cep telefonu kulaklığı ve 2 bin 337 cep telefonu ekranı ele geçirildi. Toplam 8 bin 815 adet yedek parçaya el konulurken, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.


Sivas'ta kaçakçılık operasyonu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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