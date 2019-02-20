Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

Sivas'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 376 gram esrar, 19 adet uyuşturucu hap ve 3 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 376 gram esrar, 19 adet uyuşturucu hap ve 3 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlar faaliyeti kapsamında 6 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ve 15 sigara kaçakçılığı olmak üzere 21 olaya müdahale etti.

Ekipler bu olaylarda 376 gram esrar, 19 adet uyuşturucu hap ve 3 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Jandarma, Sivas, Güncel
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