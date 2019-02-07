Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Sivas'ta kazı malzemesi kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Sivas'ta kazı malzemesi kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada 53 olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri, bu olaylarda 27 gram esrar, 4 kazı malzemesi ve 6 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 57 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:31 Kaynak: AA

Jandarma, Sivas, Güncel
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