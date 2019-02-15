Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Sivas'ta 2 bin 260 paket bandrolsüz sigara ve 175 kilogram tütün ele geçirildi.

Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Sivas'ta 2 bin 260 paket bandrolsüz sigara ve 175 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada bir narkotik ve 14 sigara kaçakçılığı olayına müdahale etti.

Bu olaylarda 2 bin 260 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ve 175 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltın alınan 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:23 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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