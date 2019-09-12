Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

1 saat önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 53 gram esrar ve 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, System.String[]

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 53 gram esrar ve 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 6 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 33 sigara kaçakçılığı, 2 kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet, 1 göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 42 olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri bu operasyonlarda 53 gram esrar, 4 dedektör ve 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 44 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarma, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler
PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok Genç kadına bağırsaktan cinsel organ yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 20:01:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]