Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
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Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

1 saat önce

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ve 53 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, System.String[]

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ve 53 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 6 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 33 sigara kaçakçılığı, 2 kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet ve 1 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 42 olaya müdahale etti.

Ekipler bu olaylarda 53 gram esrar, 4 adet dedektör ve 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olaylarda yakalanan 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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