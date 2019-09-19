Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ve 53 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 6 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 33 sigara kaçakçılığı, 2 kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet ve 1 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 42 olaya müdahale etti.

Ekipler bu olaylarda 53 gram esrar, 4 adet dedektör ve 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olaylarda yakalanan 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.