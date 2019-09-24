Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

33 dakika önce

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, System.String[]

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi, Gürün, Suşehri ve Yıldızeli ilçelerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 7 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 7 sigara kaçakçılığı ve 1 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 15 olaya müdahale etti.


Ekipler bu olaylarda 5 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Yurda yasa dışı yollardan giren 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Olaylarda yakalanan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 dakikada 35 bin liralık soygun kamerada
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram paylaşımı, 15 yılda yaşadığı değişimi gözler önüne serdi Cenaze töreninde sözün bittiği yer: 6 aylık bebek babasıyla aynı tabutta

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:19:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]