Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi, Gürün, Suşehri ve Yıldızeli ilçelerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 7 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 7 sigara kaçakçılığı ve 1 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 15 olaya müdahale etti.



Ekipler bu olaylarda 5 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Yurda yasa dışı yollardan giren 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Olaylarda yakalanan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.