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Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

43 dakika önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 961 gram esrar, 8 uyuşturucu hap ve 3 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, System.String[]

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 961 gram esrar, 8 uyuşturucu hap ve 3 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 12 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 19 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 2 Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet ve 4 düzensiz göçmen kaçakçılığı olmak üzere 37 olaya müdahale etti.

Operasyonlarda, 961 gram esrar, 8 uyuşturucu hap ve 3 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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