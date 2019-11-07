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Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 128 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, System.String[]

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 128 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 9 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 1 suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 41 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, 3 kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet, 1 petrol piyasası kanununa muhalefet ve 7 göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 61 olaya müdahale etti.

Operasyonlarda, 128 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 72 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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