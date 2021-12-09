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Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı

09.12.2021 10:15
Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı

Sivas'ta jandarma ekiplerince son 20 günde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta jandarma ekiplerince son 20 günde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu maddelerin arzıyla mücadele kapsamında 52 kaçakçılık olayına müdahale etti.

Operasyonlarda 517 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, 59 muhtelif tarihi eser, tabanca, 11 tabanca mühimmatı, 6 detektör, 7 muhtelif kazı malzemesi ve 3 bin 194 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri operasyonlarda 25'i İran uyruklu 52 şüpheliyi uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa muhalefet ve çeşitli suçlardan gözaltına aldı.

Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu, Jandarma, Silah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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