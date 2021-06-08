Sivas'ta kadın girişimciler hem üretiyor hem kazanıyor - Son Dakika

Sivas'ın Hafik ilçesinde valilik desteğiyle kurulan kadın kooperatifleri sayesinde kadınlar ürettikleri ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Hafik ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ortağı 27 kadın ilçe pazarında açtıkları stantta, ürettikleri yöresel gıda ve el işi ürünleri satmaya başladı.

Hafik Özel idare Müdürü Ahmet Eyce, AA muhabirine, kadınların bu sayede aile ekonomisine katkı sağlamaya başladığını söyledi.

Eyce "Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın talimatlarıyla 16 ilçede kadın kooperatifleri kuruldu. Biz de ilçemizde Hafik ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında bir kooperatifi faaliyete geçirdik. Kooperatifimizin ortağı 27 kadının ürettiği el emeği göz nuru ürünleri semt pazarında satmaya başladık. İnşallah bu projemize Hafik'in 74 köyü ve 34 mezrasındaki hanımları da dahil edeceğiz." dedi.

Ürünlerin yöresel olduğunu aktaran Eyce, "Madımak, bal, meyve-sebze kuruları, turşu, yöresel elişleri gibi ürünler satışa sunuluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kadınlar için kültür merkezimizin yanında uygun bir yere ahşap otantik bir mağaza açılacak. Ürünlerin satışı bu mağazada devam edecek." diye konuştu.

Kooperatif üyesi kadınlardan Menekşe Güven ise hem üretime hem de aile ekonomisine katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirterek, "El işi, hamur işi hepimiz bir şeyler yapmaya karar verdik. Evimize, eşimize katkıda bulunmak, çocuklarımıza ileride bir şeyler yapabilmek için buraya başvurduk." dedi.