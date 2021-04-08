Sivas'ta kadın kooperatiflerine Ticaret Bakanlığınca 750 bin lira hibe desteği

Sivas ve ilçelerinde sayıları hızla artan kadın kooperatiflerine Ticaret Bakanlığınca 750 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde hayata geçirilen kadın kooperatifleri bir taraftan iş gücü piyasasına katkı sunarken diğer yandan da hibe destekleriyle güçleniyor.

Bu kapsamda, 2021 yılı için ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatif ve üst kuruluşlarına 1-28 Şubat'ta Ticaret İl Müdürlükleri tarafından alınan başvuruların ardından 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin hazırladığı 140 projeye Ticaret Bakanlığınca kurulan "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES)" ile hibe desteği verildi.

Sivas'ta da proje hazırlayan merkez, Gemerek, Akıncılar, Yıldızeli ve Zara ilçelerindeki kadın kooperatiflerine makine alımı için toplamda 750 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Kadınlar, kent genelinde hayata geçirilen kadın girişimci üretim ve işletme kooperatiflerinde ürettikleri reçel, marmelat, pekmez, saç katmeri, mantı, erişte, yumurta, nane, kekik, pancar, bal, kuşburnu gibi organik yöresel gıda ürünleri ile kilim, halı, peyzaj ve bitki alanındaki çalışmalarını, valilik himayesinde belediye ve İl Özel İdaresi ortaklığıyla oluşturulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi AŞ'nin (SİVTAŞ) organik tarım marketinde pazarlayabilme imkanına sahip oluyor.