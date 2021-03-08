Sivas'ta kadın ve çocuğa yönelik şiddete karşı iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sivas Belediyesi ile Sivas Barosu arasında kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokolü, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir imzaladı.

Protokolle kurumlar arası işbirliği sağlanarak şiddet mağduru kadın ve çocukların psikolojik, ekonomik sosyal ve hukuki yönden desteklenmesine katkıda bulunulacak.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Bilgin, protokolün, şiddet mağduru dezavantajlı gruplara hukuki destek sağlanması adına yapıldığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez bir durum olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Maalesef hiç istememize rağmen insanın vicdanının, kalbinin kabul edemeyeceği olaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. İmzaladığımız bu protokolle şiddete uğramış kadınlarımıza ve çocuklarımıza hukuki destek sağlanacak." ifadelerini kullandı.