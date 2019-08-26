Sivas'ta kadına şiddet, bu kez avukat şiddet gördü

Sivas'ta kadın avukatın kocası tarafından çocuğunun gözleri önünde şiddete maruz kalması, Sivas Barosu tarafından yapılan açıklama ile kınandı.



Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Kardeşler Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen A.H., avukat eşi T.H.'yi çocuğunun gözü önünde, sokak ortasında darp etti. A.H. olayı şahit olan bir polis memurunun müdahale etmesi üzerine kaçarak uzaklaştı. T.H.'nin şikayeti üzerine dayakçı koca gözaltına alındı. Yaralanan kadın avukatın hastanedeki tedavisi sürüyor. Sivas Barosu şiddet gören kadın avukat için basın açıklaması düzenledi.



Uzun süredir kocasından şiddet görmüş



Basın açıklamasında konuşan Baro Başkanı Av. Hacı Yılmaz Demir, avukat T.H.'nin uzun süredir kocasından şiddet gördüğünü ifade ederek, "25 Ağustos 2019 tarihinde baromuza kayıtlı bir meslektaşımıza karşı bu olay gerçekleşti. Boşanma davası devam eden eşi tarafından sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bir şiddet olayı yaşandı. Olayın baromuza acil bir şekilde ihbar edilmesinin ardından sağlıklı bir kolluk işlemi gerçekleştirilmesi için Başsavcılığımız ile bir görüşme yaptık. Başsavcımız konun hassasiyetinin farkında olduğunu ancak olayın ne derece vahim durumda olduğunu bilemediklerini sıradan bir soruşturma dosyası olduğunu düşündüklerini söyledi. Biz akabinde durumu izah ettik, meslektaşımızın uzun yıllardır söz konusu şiddet olayına maruz kaldığının izahını yaptık. Akabinde Başsavcımız yoğun bir mesai harcayarak gecenin geç saatlerinde ilgili kolluğa ve nöbetçi savcımıza talimatı verdi" dedi.



Elmacık kemiklerinde çatlak ve kırık oluştu



Saldırı sonrası meslektaşlarının yüzünde kırık ve çatlaklar oluştuğunu kaydeden Demir, "Tabii ki meslektaşımızın maruz kaldığı haksız ve kabul edilemez bu çirkin bir hadise. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını görmekteyiz. Bu tabii ki toplumsal şiddet, toplumsal olay ve kamu vicdanını rahatsız edebilecek şekilde ortaya çıkmaya başladı. Daha birkaç gün öncesine kadar Kırıkkale ve Konya'da ölümle sonuçlanan eş vahşetine seyirci olduk. Biz Sivas barosu olarak yıllarca söz konusu şiddet olaylarına karşı mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Meslektaşımızın durumunu takip ediyoruz. Yüzünde; elmacık kemiklerinde çatlak yada kırık olduğu şüphesi ile uzman bir hekime sevki sağlandı. Sabah görüştük, tahkikleri devam ediyor. Durum, kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama ise TCK kapsamında suç nitelikli bir haldir. Tabi ki bu konuda soruşturma evrakını hazırlayacak ve Cumhuriyet Başsavcılığımız konunun takibini yapacak. Bizde komisyon olarak, gerek baromuza kayıtlı bir meslektaşımız olarak, konunun hassas olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki kadına şiddet olaylarının her geçen gün artmasını da dikkate alarak takipçisi olacağımızı sizlerin önünde kamuoyu ile paylaşıyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS