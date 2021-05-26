Sivas'ta kadınların dik yamaçlarda 'körmen otu' mesaisi - Son Dakika

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yöre kadınları, 1650 rakımlı Kızıldağ'ın dik yamaçlarına çıkıp kalın dallı yabani bir sarımsak türü olarak bilinen 'körmen otu' topluyor.

İmranlı ilçesinde ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen körmen otu toplamak için yöre kadınları seferber oldu. Kadınlar, kalın dallı yabani bir sarımsak türü olarak bilinen körmen otu toplamak için sabahın erken saatlerinde 1650 rakımlı Kızıldağ'ın dik yamaçlarına çıkıyor. Güneş altında, engebeli arazide yabani otlarından arasında buldukları körmen otunu elleriyle ayıran kadınlar, topladıkları bu bitkiyi daha sonra poşetlere koyarak evlerine taşıyor. Çeşitli yemeklerde kullanılan ve yörede tüketimi yaygın olan körmen otu, kurutularak bardağı 20 liradan satılıyor.

'ZOR ŞARTLAR ALTINDA TOPLUYORUZ'Körmen otu toplayan ev kadını Nuran Demirer, "Değişik bir kokusu ve kendine özgü aroması var. Körmen bitkisinin aroması çorbalarımıza çok güzel bir tat veriyor. Yoğurt ve madımak çorbalarımızda mutlaka olmazsa olmazımız olan bir bitkidir. Zor şartlar altında topluyoruz. Ama bizim için vazgeçilemez bir aroma olduğu için zorluklara katlanıyoruz" dedi. Kent merkezinden İmranlı'ya her yıl körmen toplamaya geldiğini söyleyen Yasemin Demirer ise, "Toplarken çok zorlanıyorum. Hiç bu kadar zor şartlarda ot toplamamıştım" diye konuştu.

Sevda Demirer de, "Zorlu şartlar altında topluyoruz ve çok yoruluyoruz. Topladığımız ot da çok kıymetli, çok sevdiğimiz için severek topluyoruz" ifadelerini kullandı.