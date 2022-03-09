Sivas'ta Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

09.03.2022 22:01
Sivas'ta Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Beşir Köksal güven tazeledi.

Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Beşir Köksal güven tazeledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki olağan genel kurulda yapılan seçimde Beşir Köksal, Adem Ertuğ ile Sedat Karabulut'un listeleri yer aldı.

Genel kurulda 187 oy alan mevcut başkan Köksal yeniden başkan seçildi. Rakipleri Ertuğ 154, Karabulut ise 106 oy aldı.

Öte yandan oyların sayılmasının ardından taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Gerginlik, polisin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

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Beşir Köksal, Esnaf Odası, İnternet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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