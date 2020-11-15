Sivas'ta kahvehanede iskambil oynanan 4 kişiye ceza - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede iskambil oynayan 4 kişiye ve işletmeciye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede iskambil oynadığını tespit etti.

Polisler, sosyal mesafe kuralına uymayarak iskambil oynayan 4 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira ceza uyguladı.

Kahvehane sahibine ise İl Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira ceza verildi.