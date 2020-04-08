Sivas'ta kaldıkları yurttan ayrılan erasmus öğrencileri, İstanbul'a gelmek üzere uçağa biniyor - Son Dakika

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Sivas'ta kaldıkları yurttan ayrılan erasmus öğrencileri, İstanbul'a gelmek üzere uçağa biniyor
7 saat önce
Sivas'ta kaldıkları yurttan ayrılan erasmus öğrencileri, İstanbul'a gelmek üzere uçağa biniyor.
Sivas'ta kaldıkları yurttan ayrılan erasmus öğrencileri, İstanbul'a gelmek üzere uçağa biniyor
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:54 Kaynak: DHA
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