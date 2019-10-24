Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor
Son Dakika Genel Sivas'ta kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor

Sivas'ta kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor

14 dakika önce

Sivas'ta kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyorSİVAS - Sivas'ta işlek caddede kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor.

Sivas'ta kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ta işlek caddede kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor.

Sivas'ın işlek caddelerinden Evliya Caddesinde yaya kaldırımının tam ortasında kalan türbe mezar özellikle yabancıların bir hayli ilgisini çekiyor. Sivaslıların alışık olduğu ve normal olarak karşıladığı bu durumun ilginç de bir hikayesi var. Rivayete göre geçmişte cadde oluşturulurken iş makinesi bugün türbe mezarın olduğu bölümü geldiğinde arızalanır. Tüm uğraşılara rağmen iş makinesi çalışmayınca operatör korkarak devam etmez. Bu olaydan sonra Peygamber efendimizin sancaktarlarından Hazreti Zeynel Abidin isimli zatın mezarı olduğu düşünülen bölüme dokunulmaz. Daha sonra burası türbeye dönüştürülür ve Arap Evliye Türbesi adını alır. Caddeye de bu nedenle Evliya Caddesi ismi verilir.

Konuyla ilgili bildiklerini açıklayan türbe mezarın bulunduğu Örtülüpınar Mahalle sakinlerinden Sinan Hacıalibeyoğlu, "Bu türbenin bulunduğu arazi benimde mensubu bulunduğum Hacıalibeyoğlu ailesine aitti. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarı ile burada yatan zat Arabistan veya Suriye'den dinimizi anlatmak için buraya gelmiş. Ailemiz kendisini misafir etmiş. Vefatının ardından da geçmişte konak bulunan bu araziye defnetmiş. Geçmişte burada bugün ki bu cadde oluşturulurken iş makinesi mezara yaklaştığında araç durmuş, çalışmamış, operatörde korkup kaçmış. Burası da böyle kalmış."dedi.

Sivas'ta kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor

Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler
Türkiye ve Surinam vize muafiyeti anlaşması yaptı Şehir hastanesi projesinin iptal edilmesi İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanını zora soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 12:56:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]