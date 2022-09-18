KPSS'ye giren kızı kimliğini unutunca, kahraman baba son anda yetiştirdi! - Son Dakika
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KPSS'ye giren kızı kimliğini unutunca, kahraman baba son anda yetiştirdi!

18.09.2022 11:03

Sivas'ta Kamu Personel Seçme Sınavı'na giren kızının evde unuttuğu kimliğini son anda yetiştiren baba, sınav görevlileri tarafından alkışlarla karşılandı. Mutlu olduğunu söyleyen baba, "Kızım buraya geldikten sonra kimliğinin olmadığını fark etti. Ben de aracımla gidip kızımın kimliğini getirip son anda sınava yetiştirdim." ifadelerini kullandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Sivas'ta da Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı.

KİMLİĞİ SON ANDA YETİŞTİRDİ

Sınava Eğitim Fakültesi'nde giren Büşra Doğan, sınav salonuna kimliksiz geldiğini fark edince imdadına babası Ahmet Doğan yetişti. Arabasıyla Kümbet Mahallesi'nde bulunan evine giden ve kızının kimliğini son anda yetiştiren Doğan'ı sınav görevlileri kapıda alkışlarla karşıladı.

KPSS'ye giren kızının kimliğini son anda yetiştiren baba alkışlarla karşılandı

"GELDİKTEN SONRA FARK ETTİK"

Kimliği son anda yetiştirdiği için mutlu olduğunu anlatan Baba Doğan, "Kızım buraya geldikten sonra kimliğinin olmadığını fark etti. Ben de aracımla gidip kızımın kimliğini getirip son anda sınava yetiştirdim." dedi.

KPSS'ye giren kızının kimliğini son anda yetiştiren baba alkışlarla karşılandı
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Kaynak: AA

Sivas, KPSS, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'ye giren kızı kimliğini unutunca, kahraman baba son anda yetiştirdi! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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