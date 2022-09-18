Kimliği son anda yetiştirdiği için mutlu olduğunu anlatan Baba Doğan, "Kızım buraya geldikten sonra kimliğinin olmadığını fark etti. Ben de aracımla gidip kızımın kimliğini getirip son anda sınava yetiştirdim." dedi.

Kaynak: AA

Sivas, KPSS, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KPSS'ye giren kızı kimliğini unutunca, kahraman baba son anda yetiştirdi! - Son Dakika

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