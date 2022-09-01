Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

01.09.2022 02:20

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 EBE 72 plakalı kamyon ile 44 J 4257 plakalı minibüs, Sivas- Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.

Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.

Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.

YORUMLAR
500
Sivas haberleri... Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Sivas haberleri... Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Köpeği emen kedi, görenleri şaşkına çeviriyor Köpeği emen kedi, görenleri şaşkına çeviriyor
Kaynak: AA

Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
00:06 Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:02 Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 02:20:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement