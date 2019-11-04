Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

SİVAS'ta, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

SİVAS'ta, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde üniversite kavşağında meydana geldi. B.T. yönetimindeki 58 BD 346 plakalı kamyon ile A.A. yönetimindeki 58 BH 932 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.A. ile otomobildeki Vahdet Bayır, Fatma Anlar ve Senem Aslan yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:22 Kaynak: DHA
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