Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K. (33), S.K. (37), Ş.K. (39) ve R.A. (53) yaralandı.

Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil

Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim