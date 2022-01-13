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Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı

13.01.2022 09:56

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, kar yağışıyla buzlanan yolda kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, kar yağışıyla buzlanan yolda kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas-Malatya yolu Bostankaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Malatya'ya giden Yasin Duman yönetimindeki 58 TT 876 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda karşı yönden gelen Ulaş Ülger'in kullandığı 06 YMG 66 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücü Ülger ile yanındaki Sebihat Kaya, Haydar Kaya ve Leyla Metin yaralandı. Kamyonet sürücüsü Duman ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla il merkezindeki hastanelere götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
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Bostankaya, Otomobil, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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