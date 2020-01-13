Sivas'ta kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Sivas'ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas- Erzincan karayolu Durulmuş köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Hafik ilçesi yönüne doğru ilerleyen A.R.Ö. idaresindeki 58 ABD 228 plakalı otomobil, C.E. idaresindeki 58 FP 753 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan C.E, M.V, D.G, O.A, B.T. ve A.Ö. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Erzincan, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:15 Kaynak: İHA
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