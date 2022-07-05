Sivas'ta kamyonet devrildi, 5 kişi yaralanırken anayol trafiğe kapandı

Sivas'ta kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, anayol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu köyü mevkisinde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 35 ZD 112 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
(Mustafa Kurtulan/İHA)
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