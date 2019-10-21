Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
1 saat önce
İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİKaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Çelik (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:17 Kaynak: DHA
İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Çelik (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kamyonet sürücüsü Mehmet Akif Sayan ve Mevlüde Çelik'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.
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