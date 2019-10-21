Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

1 saat önce

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİKaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Çelik (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Çelik (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kamyonet sürücüsü Mehmet Akif Sayan ve Mevlüde Çelik'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.


Sevim Çelik, Ömer Çelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Emine Bulut'un davasında, öldürülen kadının yakınları sanığa saldırı girişiminde bulundu MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:51:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]