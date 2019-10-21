Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

SİVAS'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

SİVAS'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Kılavuz Kavşağında meydana geldi. Ömer Çelik yönetimindeki 58 NE 967 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Akif Sayan'nın kullandığı 58 BG 966 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobildeki Sevim ve Mevlüde Çelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ömer Çelik itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Ömer Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Öte yandan, kaza nedeniyle Sivas-Erzincan yolunun gidiş yönü bir süre trafiğe kapandı.


Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:51 Kaynak: DHA
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