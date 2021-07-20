Sivas'ta kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Merakum yolundan kent merkezine ilerleyen 58 ACD 049 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ile araçta bulunan H.A. ve M.Ç. yaralandı.

Sivas 'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

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