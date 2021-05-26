Sivas'ta kamyonet şarampole uçtu: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

- Sivas'ta kamyonet şarampole uçtu: 2'si ağır 5 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyü mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresinde ki 63 DS 699 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. ve A.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.K. ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.