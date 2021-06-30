Sivas'ta kamyonetin çarptığı sürüdeki 9 hayvan telef oldu - Son Dakika

Kazada, 4 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Zara ilçesi istikametinden Sivas'a seyreden H.A. yönetimindeki 58 BR 143 plakalı kamyonet, Hafik ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafede Yarhisar köyü mevkisinde yoldan karşıya geçen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların olduğu sürüye çarptı.

Sivas 'ın Hafik ilçesinde kamyonetin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu sürüye çarpması sonucu 9 hayvan telef oldu.

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