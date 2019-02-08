Sivas'ta Kamyonetle Çekici Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sivas
'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yunus Yol (28) idaresindeki 23 BN 940 plakalı kamyonet, Sivas- Malatya
kara yolu Yağdonduran
mevkisinde karşı yönden gelen Murat Torlak (52) yönetimindeki 58 TU 307 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Kamyonet sürücüsü Yol ile araçtaki Abdullah Hacıbekiroğlu, Ayatullah Gültekin, Tahsin Karadağ
(24) yaralandı. Ulaş
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:23 Kaynak: AA
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