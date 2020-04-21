Sivas'ta kanadı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Sivas'ta kanadı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kanadı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşu tedaviye alındı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kanadı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşu tedaviye alındı. Ulaş Gölü yakınındaki ilçe mezarlığında yaralı balıkçıl kuşu bulan bir vatandaş, kuşu Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer'e getirdi. Başer, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Yaralı kuş tedavisi için ilçeye gelen görevlilere teslim edildi. Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her insanın, bitkilere, hayvanlara, canlı ve cansız bütün varlıklara karşı sorumlulukları bulunduğunu söyledi. Kendisine getirilen kanadı kırık kuşun tedavisi için yetkililere haber verdiğini belirten Başer, balıkçıl kuşunu görevlilere teslim ettiğini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı

İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti

Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?

Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı

ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor

Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak

Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı

"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti

Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi

Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı