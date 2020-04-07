Sivas'ta Kangal Akkaraman Koyununu Geliştirme Projesi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Akkaraman Koyununu Geliştirme Projesi kapsamında 1 milyon küçükbaş hayvan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaş Tarım İşletmesini (TİGEM) ziyaret eden Vali Ayhan, işletme müdürü Hasan Keskin'den bilgi aldı.

İşletmeyi gezerek Kangal Akkaraman koyunlarını yakından inceleyen Ayhan, "Üretim, tarım ve hayvancılıkta süreklilik bizim olmazsa olmazlarımızdandır. TİGEM'in de katkılarıyla küçükbaş hayvancılıkta kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımız da arzu ettiğimiz hedefleri tutturacağız inşallah." ifadesini kullandı.

İl genelinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde güzel çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Vali Ayhan, "Şu ana kadar 700 bin küçükbaş hayvanımız oldu. Kısa zamanda hedefimiz olan 1 milyon rakamına ulaşacağız. TİGEM'in merkez olması ve bu işe öncülük etmesi çok önemli. Burada sadece küçükbaş hayvancılık değil, zirai faaliyetler de var." açıklamasında bulundu.

"Kangal Akkaraman Koyunu Sivas'ın önemli değeri"

Proje hakkında bilgi veren Ayhan, şunları kaydetti:

"Kangal Akkaraman Koyunu Sivas'ın önemli değeri. Mevsimsel anlamda buranın coğrafyasına uygun olan Kangal Akkaraman koyunlarının yapılacak önemli çalışmalarla, ülkemizin farklı coğrafyalarına gitmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, tarım ve hayvancılık çalışmaları Sivas'ta hız kesmeden devam ediyor, edecek. Bu zamanda çok anlam kazandı ve daha da destek olacağız. Sivas'ta üretilen bütün zirai ve hayvansal çalışmalar ülkemizin farklı yerlerine gidecek. Bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce başlattığımız, 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesinin de anlamlı bir proje olduğunu bir kez daha görmüş olduk. TİGEM'deki arkadaşlara ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum."