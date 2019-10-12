Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, kangal köpeği güzellik yarışması düzenlendi
Son Dakika Güncel Sivas'ta, kangal köpeği güzellik yarışması düzenlendi

Sivas'ta, kangal köpeği güzellik yarışması düzenlendi

50 dakika önce

Sivas'ta, Kangal köpeği güzellik yarışması düzenlendiSivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Kangal Köpeği Güzellik Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas'ta, Kangal köpeği güzellik yarışması düzenlendi

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Kangal Köpeği Güzellik Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde düzenlenen 'Kangal Köpeği Güzellik Yarışması'na; Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Kangal köpeği yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı. Güzellik yarışmasına 8 kategoride 103 Kangal köpeği katıldı. Yavru, genç, erişkin, veteran kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada Kangal köpekleri sahipleriyle birlikte jürinin karşısına çıktı. Jüri üyeleri Kangal köpeklerinin; baş, gövde, boyun, bacak ve renk gibi özelliklerine baktı. Bazı kangal köpekleri jüri karşısına çıkarken sahiplerine zor anlar yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada yavru Kangal köpekleri ilgi gördü. Yarışmanın sonunda dereceye giren Kangal köpeklerinin sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

'KANGAL IRKINA SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Yarışmanın temel gayesinin Kangal ırkına sahip çıkmak ve kamu otoritesinde gözetimini ve denetimini sağlamak olduğunu belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, Burada temel maksadımız, gayemiz de Kangal ırkımıza sahip çıkmak, bir kamu otoritesinin gözetimi ve denetiminde bu tür faaliyetler yapmak. Yanlış iş yapanlara ve yaptıranlara müdahale etmek, kendi öz değerimizi, markamızı muhafaza etmek. Temel gayemiz bunun görünürlüğünü, bilinilirliğini, tanınırlığını göstermektir. Kongrenin 100'üncü yılı olması hasebiyle bütün kurumlarımız yük aldı. Tarım İl Müdürlüğümüz de bu manada çalışma yaptı. amacımız Sivasımızda nitelikli üretim yapan, bu konunda gayret gösteren, işi bilen, tecrübeli, ehil insanları bir araya getirmekti diye konuştu.

Sivas'ta, kangal köpeği güzellik yarışması düzenlendi

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
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